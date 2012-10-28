Милиция говорит, что везла людей для наблюдения, а не для «каруселей»

Об этом УНИАН сообщили в ГУ МВД в Киеве.

В частности, как отметили в главке, действительно, утром возле станции метро «Бориспольская» находилась колонна автобусов с людьми, но, как выяснили правоохранители, в автобусах были люди, которые по официально заключенному соглашению ехали в район для работы на избирательных участках.

Как сообщал УНИАН, «Батькивщина» ранее заявила, что в Киеве в районе Харьковской площади задержаны два автобуса с людьми для «каруселей».

В частности, как говорится в сообщении, в автобусах находились молодые люди, которые якобы ехали наблюдать за выборами в области.

После остановки автобусов молодые люди начали пешком расходиться по домам, пока другие давали показания. Еще двум автобусам удалось скрыться.

«Как отметил главный группы, люди ехали наблюдать за выборами в области, а перед этим заехали организованно проголосовать. Не на камеру сами ребята признаются, что за такую поездку им заплатили деньги», - сообщили в «Батькивщине».