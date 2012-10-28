ЦИК завтра начнет принимать протоколы ОИК о подсчете голосов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила секретарь ЦИК Татьяна Лукаш сегодня на брифинге в ЦИК.

"Сегодня заседания комиссии не будет. Заседание начнется завтра. Как показывает практика, в Центральную избирательную комиссию будут прибывать члены окружных избирательных комиссий с протоколами о подсчете голосов с мокрыми печатями", - сказала Т.Лукаш.

Секретарь ЦИК подчеркнула, что официальные результаты должны быть установлены не позже, чем на 15-й день после дня голосования. "Установление итогов голосования состоится в соответствии с требованиями закона", - отметила она.