ЦИК завтра начнет принимать протоколы ОИК о подсчете голосов
18:40, 28 октября 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия завтра в режиме заседания планирует начать прием протоколов окружных избирательных комиссий о подсчете голосов на выборах народных депутатов Украины.
Лукаш рассказала о планах работы
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила секретарь ЦИК Татьяна Лукаш сегодня на брифинге в ЦИК.
"Сегодня заседания комиссии не будет. Заседание начнется завтра. Как показывает практика, в Центральную избирательную комиссию будут прибывать члены окружных избирательных комиссий с протоколами о подсчете голосов с мокрыми печатями", - сказала Т.Лукаш.
Секретарь ЦИК подчеркнула, что официальные результаты должны быть установлены не позже, чем на 15-й день после дня голосования. "Установление итогов голосования состоится в соответствии с требованиями закона", - отметила она.
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