В ЦИК назвали области, где голосуют активнее всего

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная сегодня на брифинге в ЦИК.

"Общая активность по Украине достигла 23,81%. Наиболее активными регионами являются Черниговская область - почти 30%, Луганская область – 28, 12%, Волынская 24,66%, Винницкая - 25,68%, Хмельницкая – 27,03%, Запорожская - 26,10%", - сообщила Ж.Усенко-Черная.

По ее словам, наиболее низкую явку по состоянию на 12 часов продемонстрировали избиратели Одесской области (20,53%), Кировоградской (21,09%), Закарпатской (17,24%), Ивано-Франковской (19,79%), Львовской (19,44%) и Тернопольской (19,70%).