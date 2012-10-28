ЦИК получил только шесть жалоб на нарушения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила секретарь ЦИК Татьяна Лукаш сегодня на брифинге в ЦИК.

"Сегодня в ЦИК пришло аж 6 жалоб со всей Украины, из них три касаются нарушений по ведению предвыборной агитации – где-то расклеивали листовки, одна касается бездеятельности ОИК и две жалобы - на действия коммунальных служб", - сказала Т.Лукаш.

По ее словам, в целом процесс голосования проходит организовано и активно. "В целом можно констатировать, что нарушения во время избирательной кампании, были немногочисленными, и я очень надеюсь, что они не повлияют на результаты волеизъявления", - сказала секретарь ЦИК.

"Избирательная кампания проходит традиционно эмоционально, как всегда в Украине, но никаких чрезвычайных происшествий, которые могут повлиять на результаты волеизъявления, нет", - подчеркнула Т.Лукаш.