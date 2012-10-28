ЦИК получил только шесть жалоб на нарушения
Центральная избирательная комиссия на протяжении дня получила только шесть жалоб на нарушение избирательного законодательства во время голосования на выборах народных депутатов Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила секретарь ЦИК Татьяна Лукаш сегодня на брифинге в ЦИК.
"Сегодня в ЦИК пришло аж 6 жалоб со всей Украины, из них три касаются нарушений по ведению предвыборной агитации – где-то расклеивали листовки, одна касается бездеятельности ОИК и две жалобы - на действия коммунальных служб", - сказала Т.Лукаш.
По ее словам, в целом процесс голосования проходит организовано и активно. "В целом можно констатировать, что нарушения во время избирательной кампании, были немногочисленными, и я очень надеюсь, что они не повлияют на результаты волеизъявления", - сказала секретарь ЦИК.
"Избирательная кампания проходит традиционно эмоционально, как всегда в Украине, но никаких чрезвычайных происшествий, которые могут повлиять на результаты волеизъявления, нет", - подчеркнула Т.Лукаш.