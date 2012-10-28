Разница между Киевом и Москвой увеличилась до двух часов

28 октября стрелки часов переведены на один час назад. Следующие полгода разница во времени между Киевом и Москвой будет составлять два часа, поскольку россияне уже год живут по "летнему"времени, пишут РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, переход на «зимнее время» предусмотрен постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

*** В первый раз «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был внедрен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. Сегодня на «летнее» и «зимнее» время переходят более 110 стран мира.