Сайт ОПОРЫ подвергается DDos-атакам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской сети «ОПОРА», «активисты сети обратились в техническую поддержку нашего хостинга. Там сообщили, что хостинг подвергается DDos атакам. На данный момент «ОПОРА» решает эту проблему и оперативно перевозит всю важную информацию на другой хостинг».

Напомним, что «ОПОРА» проводит наблюдение во всех 225 избирательных округах силами 3 тыс. 500 наблюдателей. Нарушения фиксируются на сайте oporaua.org.

По состоянию на 16.50 сайт Гражданской сети «ОПОРА» не открывается.