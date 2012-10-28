Азаров проголосовал вместе с женой
13:50, 28 октября 2012Политика
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Выборы в Верховную Раду Украины проходят нормально и без осложнений.
Азаров: По всей стране выборы проходят нормально
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров после того, как проголосовал на своем избирательном участке в Киеве.
«Голосование на этом участке организовано очень хорошо, здесь наблюдатели и активность людей очень большая. И вот камеры установлены. По всей стране выборы проходят нормально, без всяких осложнений, чрезвычайных происшествий, пока у нас хорошо работает вот эта система наблюдения за выборами», - сказал Н.Азаров.
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Н.Азаров пришел на избирательный участок вместе со своей женой Людмилой.
Премьер-министр подчеркнул, что нигде не зафиксировано нарушений.
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