Аваков не сможет проголосовать в Италии

Об этом политик, который сейчас находится в Италии, сообщил в комментарии интернет-порталу «Главное».

По его словам, крайний срок подачи заявления в украинское консульство закончился пять дней тому назад, а решение суда, которое фактически легитимировало его пребывание в Италии, он получил на руки только 2 дня тому назад.

Издание напоминает, что Римский апелляционный суд своим решением отказал Генеральной прокуратуре Украины в экстрадиции в Украину А.Авакова. Заседание суда по этому делу состоялось 18 октября, а о его решении стало известно 24 октября.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, что повлекло тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В тот же день по предоставлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова экс-губернатору была избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне.

В июне с.г. А.Аваков был назначен руководителем избирательной кампании Объединенной оппозиции «За Батькивщину» в Харьковской области и некоторое время из Италии руководил предвыборной кампанией оппозиции в Харьковской области. Позже руководителем Харьковского регионального избирательного штаба был назначен представитель партии «Фронт Змін» Виталий Немилостивый.