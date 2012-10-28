Здание ЦИК охраняется в усиленном режиме

Как передает корреспондент УНИАН, здание охраняют сотрудники Управления государственной охраны вместе с представителями Министерства внутренних дел.

На территорию вокруг ЦИК, то есть за установленное железное ограждение, пропускают только на основании специальных карточек Центризбиркома об аккредитации.

Перед зданием традиционно работает сельскохозяйственная ярмарка. По периметру нет ни одной партийной палатки.

Во дворе здания ЦИК находятся два автобуса МВД и две машины аварийной службы Киевэнерго.

Сейчас ЦИК собирает информацию из участковых избирательных комиссий о явке избирателей. Первая такая информация будет обнародована в 10.30.

Как сообщал УНИАН, 25 октября на входе в Центральную избирательную комиссию установили рентген-сканер для осмотра вещей на наличие запрещенных предметов – оружия, ножей и средств самообороны. Кроме того, администрация Киевской области просила владельцев автомобилей, которые парковали свои машины во дворе здания, освободить площадку с 18 часов 26 октября и до объявления официальных результатов выборов.

На предыдущих парламентских выборах в 2006 и в 2007 годах никаких дополнительных средств безопасности в ЦИК не было.