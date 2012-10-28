Суд запретил мирные собрания в центре Киева до 12 ноября

Как сообщили УНИАН в Коалиции участников помаранчевой революции (КУПР), такое решение суд принял вечером 27 октября.

Ответчиком по делу был представитель КУПР, которая подала сообщение о проведении бессрочной акции с воскресенья (дня выборов) на Майдане Незалежности и на площади под зданием ЦИК, говорится в сообщении.

Представители других истцов не появились.

«Суд, учитывая потенциальную опасность конфликтов между организациями с разнополярными взглядами, ссылаясь на указ Президента о запрещении проведения митингов в центральной части города, постановил запретить проведение каких-либо массовых мероприятий (кроме государственных) до 12 ноября включительно», - проинформировали в КУПР.

Таким образом, и на Майдане Незалежности, и под ЦИК, и под другими государственными учреждениями отныне митинги проводить запрещено судом, подчеркивается в сообщении.