Суд приказал убрать палатки перед Донецкой ОГА

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Донецкого областного штаба партии «УДАР» Маргарита Григорьянц.

Она напомнила, что Партия регионов подала в суд иск против существования данного палаточного городка, усмотрев в нем агитацию партии «УДАР».

М. Григорьянц отметила, что суд длился почти 3 часа, и около 18.30 было вынесено решение об удовлетворении иска Партии регионов - о демонтаже палаточного городка, «поскольку суд также усмотрел в палатках скрытую агитацию».

«Но в настоящее время палатки находятся на своих местах, и мы ожидаем судебных исполнителей, которые имеют право выполнить решение суда», - сказала М. Григорьянц..

Как сообщал УНИАН, в Донецке перед зданием областной госадминистрации сегодня ранним утром были выставлены 8 палаток красного цвета без атрибутики с целью проведения мирных гражданских акций по активизации общественности для защиты голосов избирателей и проведения честных выборов.

Палаточный городок был нацелен на информирование общественности о самых свежих данных экзитпола, оперативную трансляцию фото-, видеоматериалов с избирательных участков, а также, в случае грубых нарушений законодательства, палаточный городок мог бы превратится в «Донецкий майдан», став инструментом общественного противодействия фальсификациям на выборах.