В Донецке перед ОГА появились 8 палаток для активизации избирателей

В Донецке перед зданием областной госадминистрации сегодня ранним утром были выставлены 8 палаток красного цвета без атрибутики с целью проведения мирных гражданских акций по активизации общественности для защиты голосов избирателей и проведения честных выборов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Донецкого областного штаба партии «УДАР», в настоящий момент 8 палаток красного цвета образовали собой коридор, в середине которого расположена звуковая аппаратура и монитор, около 20 человек постоянно дежурят на территории палаточного городка. На палатках отсутствует какая - либо символика и информация, все это заклеено.

Ранее, сторонники партии «УДАР» сообщали о том, что намерены с раннего утра 27 октября расположить у стен ДонОГА палаточный городок с целью проведения мирных гражданских акций по активизации общественности для защиты голосов избирателей и проведения честных выборов.

Общественные активисты сообщали, что палаточный городок нацелен на информирование общественности о самых свежих данных экзитполов, оперативную трансляцию фото-, видеоматериалов с избирательных участков, а также, в случае грубых нарушений законодательства палаточный городок может превратится в «Донецкий майдан», став инструментом общественного противодействия фальсификациям на выборах.

В пресс-службе отметили, что этот палаточный городок утром уже посетили и охрана облгосадминистрации, и наряд милиции, которому поступило сообщение о том, что партия «УДАР» намерена проводить предвыборную агитацию. Однако, прибыв на место, милиция никаких нарушений и признаков политической агитации не обнаружила.

Однако, как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Донецкого областного штаба партии «УДАР» Маргарита Григорьянц, Партия регионов подала в Донецкий окружной административный суд иск против существования данного палаточного городка, усмотрев в нем агитацию партии «УДАР». По ее словам, скоро суд вынесет решение по дальнейшей судьбе палаточного городка, который пока мирно расположен у здания ОГА.