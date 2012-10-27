Предвыборная ночь в Украине будет на час длиннее

10:39, 27 октября 2012
Политика
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28 октября Украина перейдет на «зимнее время».

Часы переведут на час назад

В воскресенье, 28 октября в 4.00 по киевскому времени на территории Украины отменяется действие «летнего времени» путем перевода часовой стрелки на 1 час назад.

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Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

Переход на «зимнее время» предусмотрен постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

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