Врачи рассказали, как подготовиться к переводу стрелок

Как сообщил в интервью УНИАН врач-фитотерапевт Борис Скачко, в период адаптации организма к «зимнему времени» необходимо быть осторожными людям с вегето-сосудистой дистонией, гипертонией, подверженным депрессиям.

«Также реагировать на смену времени могут больные с панкреатитом, язвой, желчнокаменной болезнью, то есть люди с проблемами желудочно-кишечного тракта. Эта система также завязана на регуляции организма», - сказал Б.Скачко.

В то же время он подчеркнул, что перевод стрелок часов на здоровых людей не влияет негативно.

«Нужно только приспособиться. В частности, в этот период уделите особое внимание режиму питания – кушайте 4-5 раз в день. Если нет ритма питания (человек завтракает не регулярно, наедатся на ночь), на это очень плохо реагирует поджелудочная железа, желчный пузырь, желудок», - отметил врач.

Он подчеркнул, что гармонизировать состояние организма лучше всего через мозг – самый главный регулятор в организме человека.

«Самый простой метод – контрастный душ. Еще один эффективный способ тренировки мозга – созерцательный. Очень полезно смотреть поочередно, по 5 минут на картинки одного цвета. Очень полезен зеленый цвет – он гармонизирует обмен веществ, красный - синтезирует, фиолетовый – успокаивает. Таким образом можно потренировать мозг, отрегулировать работу мозга и соответственно всего организма», - сказал Б.Скачко.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 28 октября, в 4.00 по киевскому времени на территории Украины отменяется действие «летнего времени» путем перевода часовой стрелки на 1 час назад.