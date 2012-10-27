КИУ: когда штабы мажоритарщиков увидят экзит-полы, начнутся инциденты

Об этом председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Оценка избирательной кампании по итогам мониторинга КИУ».

«В день выборов на участках, очевидно, будут определенные эксцессы, инциденты, очень напряженная ситуация, высокий градус противостояния», - прогнозирует он.

По мнению А.Черненко, когда штабы кандидатов-мажоритарщиков проведут экзит-полы и увидят, что кому-то из них для победы не хватает несколько тысяч голосов, то, «бесспорно, будут попытки незаконно повлиять на подсчет через порчу бюллетеней или сознательные провокации для признания выборов на отдельных участках, где победил конкурент, недействительными».

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Кроме того, эксперт не исключил возбуждения уголовных дел по фактам фальсификаций во время подсчета голосов.

«Никто от этого не застрахован», - сказал он.

В целом А.Черненко прогнозирует, что, несмотря ни на что, день голосования пройдет «более или менее нормально».