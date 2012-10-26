В Одессе оппозиция заявляет о готовящихся массовых фальсификациях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявили руководитель штаба Сергей Фаермарк, кандидат в депутаты от Объединенной оппозиции Владимир Усов и юрист штаба Оксана Добровольская.

Как отметил С.Фаермарк, «одним из основных методов фальсификаций, которые готовятся и уже осуществляются, является голосование на дому» с учетом того, что чаще всего оно будет осуществляться вне контроля со стороны членов комиссий от ВО «Батькивщина».

О.Добровольская уточнила, что в большинство участковых избиркомов на территории области можно было ввести не более 2-3 членов комиссий от Объединенной оппозиции, остальные – от Партии регионов и партий, тесно сотрудничающих с ней.

«С учетом возникшей ситуации мы решили обнародовать факты, - сказал юрист, - когда на многие избирательные участки неизвестные лица приносили заявления от избирателей с просьбой проголосовать на дому, при этом забывая присовокупить справки о диагнозах заболевших избирателей».

О.Добровольская высказала уверенность, что «большое количество людей, которые получили медицинские справки с диагнозом ОРВИ, даже не в курсе, что они болеют. Но по закону, если человек находится в этих списках, ему не дадут проголосовать на ближайшем участке…»

Вместе с тем, добавила юрист, можно сказать, что в большинстве случаев «в состав групп, которые пойдут проводить голосование на дому, не войдет ни один из членов комиссии от Объединенной оппозиции. И голосование в таком селе закончится на третьем адресе, а по остальным адресам просто будет осуществлен вброс».

По ее словам, уже зафиксировано множество случаев, когда «справки в участковые избирательные комиссии поступали без печатей врачей, когда члены комиссии требовали отказать в их приеме, те же лица приносили их с печатями, но при этом забывали о подписях или датах». Юрист привела примеры более 10 таких ситуаций, когда приносили списки по полсотни фамилий заболевших избирателей, обнародовала номера конкретных участков на территории избирательных округов №137, 141, 142 и других. Представители ВО «Батькивщина» составляли акты нарушений, вызывали правоохранителей, однако никто за это не привлечен к ответственности.

Кроме того, по данным юриста, уже известно, что для фальсификации результатов голосования будет использоваться технология сбоев подачи электроэнергии на участки, всего на 10-15 минут, в течение которых можно произвести вброс бюллетеней за нужных кандидатов и политсилы.

"Планируется, в частности, - сказала О.Добровольская, - что синхронно будет отключена подача электричества именно в то время, когда избирательные бюллетени будут разложены на столах, а когда подача электроэнергии будет возобновлена, стопки бюллетеней за Объединенную оппозицию уже будут испорчены". С учетом этого членам комиссий от ВО «Батькивщина» рекомендуется принести на участки в день голосования ручные фонарики, чтобы предотвратить фальсификации .