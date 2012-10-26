Киевских студентов "проинструктируют" насчет выборов

Об этом УНИАН сообщил кандидат в народные депутаты Украины от партии УДАР по 211-му избирательному округу Николай Бабенко.

"Сегодня к нам поступило сообщение от студентов этого университета, проживающих в общежитии № 5 на проспекте Науки, 26, о том, что комендант общежития, которая одновременно председатель территориального избирательного участка, объявила об общем собрании жильцов общежития 28 октября в 11.30 "для проведения инструктажа перед голосованием", отметил М.Бабенко, отметив, что, по словам студентов, подобные мероприятия будут и в других общежитиях вуза.

"Мы сейчас пытаемся выяснить, кто инициатор этого", - добавил Н.Бабенко.

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Он еще раз отметил, что в округе продолжается массовое поступление фальшивых медицинских справок от избирателей о голосовании на дому из-за заболевания ОРВИ. В частности, как отметил кандидат, одна из таких справок была выписана якобы от имени члена избирательного участка № 18.