Королевская говорит, что в Раде хочет объединиться с Кличко

20:38, 26 октября 2012
Политика
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В будущем составе Верховной Рады партия "Украина - вперед" будет сотрудничать с партией "УДАР" Виталия Кличко.

Королевская хочет быть с Кличко

Об этом заявила лидер партии Наталья Королевская в эфире одного из телеканалов.

"Мы видим объединение в будущем парламенте с новыми политиками, мы считаем, что с партией" УДАР "мы будем по одну сторону ринга в политике, и также мы сотрудничаем с мажоритарным политиками, которые сейчас имеют все шансы победить", - цитирует ее Украинская  правда.

Королевская рассказала, что пыталась договориться с оппозицией о том, чтобы вместе наблюдать за выборами.

"Так как, к сожалению, сегодня, лидеры оппозиционных сил больше заняты тем, у кого больше рейтинги и кто из них будет первый, кто второй, то мы так и не смогли окончательно договориться о том, как объединить усилия для контроля голосов на избирательных участках", - уточнила она.

"Мы подготовились, более 30 тысяч наблюдателей будет на каждом избирательном участке, членов комиссий, тысяча мобильных групп будет курсировать между избирательными участками", - добавила Королевская.

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