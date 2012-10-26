Королевская говорит, что в Раде хочет объединиться с Кличко

Об этом заявила лидер партии Наталья Королевская в эфире одного из телеканалов.

"Мы видим объединение в будущем парламенте с новыми политиками, мы считаем, что с партией" УДАР "мы будем по одну сторону ринга в политике, и также мы сотрудничаем с мажоритарным политиками, которые сейчас имеют все шансы победить", - цитирует ее Украинская правда.

Королевская рассказала, что пыталась договориться с оппозицией о том, чтобы вместе наблюдать за выборами.

"Так как, к сожалению, сегодня, лидеры оппозиционных сил больше заняты тем, у кого больше рейтинги и кто из них будет первый, кто второй, то мы так и не смогли окончательно договориться о том, как объединить усилия для контроля голосов на избирательных участках", - уточнила она.

"Мы подготовились, более 30 тысяч наблюдателей будет на каждом избирательном участке, членов комиссий, тысяча мобильных групп будет курсировать между избирательными участками", - добавила Королевская.