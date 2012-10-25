Бекешкина: Мы можем пойти на мировую с Королевской при одном условии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Бекешкина заявила в интервью журналистам перед началом рассмотрения иска Н.Королевской в Хозяйственном суде Киева.

«В истории социологии еще не было таких смешных вещей, чтобы политик подавал в суд на социолога, на социологическое исследование. Поэтому логично, чтобы суд закрыл это производство. Я не понимаю вообще, как такой иск может подаваться», - сказала И.Бекешкина.

По ее мнению, если суд не закроет производства, то возникнет очень опасная ситуация: все политики, которые не довольны своими рейтингами, будут обращаться с исками к социологам; так же могут делать органы прокуратуры, милиции, суды, банки и т.п.

«То есть социология может быть уничтожена как таковая», - сказала И.Бекешкина.

Отвечая на вопрос, каким образом можно решить спорный вопрос, который возник между партией «Украина, – Вперед!» и социологами, она сказала: «Мы могли пойти на мировое соглашение при одном условии - человек (имеется в виду Н.Королевская – УНИАН) публично извинится».

Как сообщал УНИАН, 8 октября были обнародованы данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии. В этом исследовании отмечалось, что если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за партию Наталии Королевской «Украина - Вперед!» проголосовало бы 2,1% избирателей.

11 октября партия «Украина - Вперед!» подала в Хозяйственный суд Киева иск к фонду «Демократические инициативы» и ООО «Киевский международный институт социологии ЛТД» (КМИС) с требованием опровергнуть информацию, обнародованную о рейтинге поддержки партии «Украина - Вперед!».

Партия подала ходатайство о запрете фонду «Демократические инициативы» и КМИС публиковать какие-либо данные, которые они получили в отношении партии «Украина - Вперед!».