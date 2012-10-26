Оппозиция уверена в победе на выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил сегодня, выступая в Киеве на Софийской площади перед сторонниками оппозиции.

«Мы прошли эту избирательную кампанию. Мы прошли ее достойно, мы прошли ее честно. Мы обещали то, что мы обязательно выполним... Победа уже в наших руках! Вперед к победе!», - сказал он.

В свою очередь лидер Народного руха Украины Борис Тарасюк подчеркнул, что «фактически усилиями Януковича и его команды Украина оказалась в международной изоляции».

Продолжая тему, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок призвал избирателей 28 октября прийти на избирательные участки и проголосовать за Объединенную оппозицию и «Свободу», а также взять с собой мобильные телефоны и сфотографировать все нарушения, которые могут происходить на участках, чтобы потом оппозиционные силы имели достаточное количество доказательств для рассмотрения жалоб на нарушение как в украинских судах, так и перед международным сообществом.