Турчинов на Софийской площади сказал, что идет гражданская война

На площади собралось около 2 тысяч человек. У них в руках флаги с символикой Объединенной оппозиции, а также два 5-метровые плаката, на одном из которых изображена Юлия Тимошенко на фоне Киева, пишет Gazeta.ua.

Митинг начал Александр Турчинов. Он отметил, что собственно на этой сцене произошло объединение демократических сил. Также сказал, что сегодня происходит гражданская война.

После этого прозвучал Гимн Украины и Турчинов зачитал обращение Юлии Тимошенко к украинскому народу.

На сцене присутствуют также Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, Олег Тягнибок, Андрей Павловский и другие.