В Одессе судью и адвоката поймали с поличным
17:02, 26 октября 2012Политика
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Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачила судью одного из районных судов Одессы и его сообщника-адвоката, которые требовали и получили взятку.
Юристов взяли в кафе
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, судья Суворовского районного суда Одессы и частный адвокат требовали у гражданина 5 тысяч долларов США за то, что судьей будет вынесено постановление о направлении уголовного дела в орган досудебного следствия на дополнительное расследование.
На основании собранных СБУ материалов Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Судья и адвокат были задержаны в одном из одесских кафе во время получения ими последней части взятки в размере 2500 долларов.
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