В Одессе судью и адвоката поймали с поличным

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, судья Суворовского районного суда Одессы и частный адвокат требовали у гражданина 5 тысяч долларов США за то, что судьей будет вынесено постановление о направлении уголовного дела в орган досудебного следствия на дополнительное расследование.

На основании собранных СБУ материалов Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Судья и адвокат были задержаны в одном из одесских кафе во время получения ими последней части взятки в размере 2500 долларов.