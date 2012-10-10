Налоговую «шишку» задержали с взяткой 50 тысяч

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, «женщина задержана во время получения взятки в сумме 50 тысяч гривен на одном из житомирских частных предприятий, когда она проводила там проверку».

В тот же день, 9 октября, прокуратурой области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника ГНИ в Житомире по части 3 статьи 368 (получение взятки служебным лицом, которое занимает ответственное положение) УК Украины.

«Установлено, что данное лицо, действуя с корыстных побуждений, за уменьшение суммы начислений и штрафных санкций на выявленные нарушения во время проведения плановой проверки налогового законодательства, путем вымогательства получила от директора общества с ограниченной ответственностью взятка в сумме 50 тысяч гривен", - уточнила Т. Гоша.

"Работники отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Житомирской области задержали ее в рабочее время, в офисе частного предприятия, непосредственно после получения взятки", - добавила она.

Досудебное следствие по этому делу ведется прокуратурой области.