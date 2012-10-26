Герман не нравится, что нельзя снимать мажоритарщиков

Руководитель пресс-центра Партии регионов Анна Герман назвала ошибочным решение не предусматривать в избирательном законодательстве возможность снятия с регистрации кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных округах, за нарушение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге сегодня в Киеве.

По словам А.Герман, сегодня наблюдаются неприемлемые методы борьбы между разными кандидатами, при этом нередко они являются представителями одной политической силы.

«Нам очень жаль, что когда мы голосовали за закон о выборах – а за него голосовала как власть, так и оппозиция, – оппозиция настаивала на том, чтобы в данном законе не было нормы, которая бы разрешала снять кандидата с избирательной кампании из-за нарушения. Мы пошли на это, потому что важно было, чтобы данный закон принимали совместно», - сказала А.Герман.

Она заявила, что после выборов нужно сделать выводы и внести соответствующие изменения в избирательный закон.

Кроме того, А.Герман высказалась за целесообразность внесения изменений в избирательное законодательство об установлении более жесткой ответственности за нарушения в ходе выборов.

Также она выразила надежду, что выборы пройдут честно. «Мы понимаем, что выборы не будут идеальными, но мы делаем все, чтобы оперативно реагировать на сигналы (о нарушении – УНИАН), в том числе от журналистов», - сказала А.Герман.