Ющенко вспомнил, как его маленькие дети устроили демарш

Экс-президент Украины Виктор Ющенко устал от политических измен. Об этом он заявил в Ивано-Франковске, где завершается предвыборный тур.

Лидер «Нашей Украины» заявил, что за годы в политике не менял ценности, но команда людей, которые называли себя его единомышленниками, обычно не прошла проверки временем и соблазном власти.

«Я устал от политических измен. Возможно, моя команда сегодня не такая большая, как была на Майдане. Это где-то 15-20 человек, но они со мной 2 года несли бремя поражений, политических предательств и сокрушительной критики. И они в этом выстояли и не побоялись быть в политической меньшинства, веря в наши ценности. И они сейчас рядом со мной», - сказал Виктор Ющенко.

«Сегодня со мной люди, которые прошли 2 трудных года критики и отторжения. Я уверен в них. Этих людей не купишь мелким частным интересом», - подчеркнул Виктор Ющенко.

Собственно период пребывания на президентском посту он назвал трудным временем фактического одиночества. «Многие мои ключевые решения, в том числе кадровые, были теми, которых требовал украинский народ. Эти решения были требованием демократии, но со временем они оказались ложными. И ответственность за эти ошибки несу я один», - напомнил Виктор Ющенко.

«Президентство - это и привилегия, и большая мука. Я пять лет фактически не видел своей семьи. До сих пор не забуду, как жестко однажды я с ними говорил из-за отказа моих маленьких детей собираться на какое-то официальное мероприятие», - вспомнил Виктор Ющенко.

Он отметил, что является самодостаточной личностью, которая не нуждается властных должностей для того, чтобы реализовать себя и служить Украине.

«Мне от власти ничего не надо. Сейчас я живу жизнью, которую организовываю себе сам. Я ни от кого не завишу. У меня есть Институт Президента Ющенко, в котором я реализую интересные проекты. Убежден, они важны для миллионов людей», - сказал Виктор Ющенко.

Он также выразил уверенность в том, что ценности украинской нации, демократии и европейского выбора Украины является единственно правильным выбором свободного будущего Украины.

«С этими ценностями я прошел свой путь один, и в статусе президента с ценностями я был один. Эти ценности нужно сегодня защищать политически, но по-человечески они всегда со мною», - призвал Виктор Ющенко.

При этом он отметил, что главное - не то, сторонники какого плана украинского будущего выигрывают или проигрывают в результате выборов, а то, почему сформирован общественный запрос на украинскую вторичность и зависимость.

«Счастье - жить в своей суверенной стране. Если мы здесь не хозяева, если у нас не царит своя власть, тогда работают спецслужбы и институты других стран, тогда мы живем в колонии, где не уважают права своих граждан», - предостерег Виктор Ющенко.