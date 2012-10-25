Ющенко: мы до сих пор живем в российской колонии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ющенко заявил на пресс-конференции в Ровно.

Экс-Президент считает, что нынешняя украинская власть несет полную ответственность за то, что произошло, ведь, по его словам, ни одна страна не допускает, чтобы на ее территории работали спецслужбы других государств.

«И поэтому то, что случилось, говорит об одном – мы не хозяева на своей земле. У нас господствует другая власть – в прямом и переносном смысле этого слова. Когда работают «маски» спецслужб других стран, это говорит о том, что мы живем в колонии, где не уважают твоих национальных границ и твоих полномочий как суверенной нации и государства», - отметил В.Ющенко.

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Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статьей "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве УНИАН сообщили, что никаких заявлений в столичную милицию об исчезновении этого человека не поступало. Позже в милиции сообщили, что в Соломенское райуправление киевской милиции от адвоката Л.Развозжаева поступило заявление относительно осуществления неправомерных действий в отношении его подзащитного.

21 октября Басманный районный суд Москвы вынес постановление об аресте Л.Развозжаева до 16 декабря.

Следствие в РФ выдвинуло Л.Развозжаеву обвинение по делу о подготовке массовых беспорядков. Его содержат в одиночной камере в «Лефортово».

Сегодня, 25 октября, начальник УСО МВД Украины В.Полищук не исключил, что в отношении Л.Развозжаева в Украине действовали силовые структуры других стран, о чем можно сделать вывод из видео, обнародованного российскими телеканалами. Он добавил, что в Министерстве внутренних дел Украины не владеют информацией о том, каким способом и при каких обстоятельствах российский оппозиционер Леонид Развозжаев покинул территорию Украины.