Мельниченко привезли в суд

Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать представление об избрании меры пресечения бывшему майору Управления Госохраны Николаю Мельниченко.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание началось с полуторачасовым опозданием.

Н.Мельниченко доставлен в зал заседаний.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Н.Мельниченко вернулся из США в Украину и был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту "Борисполь".

В пресс-центре СБУ сообщили, что Главное следственное управление СБУ по доверенности ГПУ расследует уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.328 (разглашение государственной тайны), ч.1 ст. 358 (подделка документов) и ч.3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).

Н.Мельниченко был объявлен в международный розыск, поскольку следственным управлением СБУ по представлению Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело в отношении Н.Мельниченко.

В сентябре 2011 года в рамках уголовного дела Н.Мельниченко был объявлен в розыск по обвинению в разглашении государственной тайны, подделке документов и превышении служебных полномочий. 26 декабря Печерский райсуд признал законным возбуждение Генпрокуратурой в 2001 г. дела в отношении Н.Мельниченко. Его защита обжаловала это решение, однако Апелляционный суд Киева оставил его в силе.

По данным СМИ, Н.Мельниченко находился в Израиле, и эта страна отказалась его выдавать. В марте он сам заявлял, что находится в США.

3 августа Н.Мельниченко был задержан в аэропорту Неаполя (Италия) по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола.

14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы в Неаполе.