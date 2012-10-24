Мельниченко уже дает показания следователям ГПУ

Эту информацию «Коммерсант-Украина» подтвердил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

В пресс-центре СБУ сообщили, что Главное следственное управление СБУ по поручению ГПУ расследует уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.328 (разглашение гостайны), ч.1 ст. 358 (подделка документов) и ч.3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).

Как сообщалось, сегодня экс-майор Мельниченко вернулся из США в Украину и прямо в аэропорту "Борисполь" был задержан сотрудниками СБУ.