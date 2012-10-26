Янукович примет участие в очередной церемонии
09:35, 26 октября 2012Политика
1857 0
Янукович примет участие в торжественном введении в эксплуатацию верхнего водоема Днестровской ГАЭС.
Янукович поздравит из диспетчерской в Киеве
Сегодня в 15.00 Президент Украины Виктор Янукович примет участие в торжественных мероприятиях по случаю введения в эксплуатацию верхнего водоема Днестровской ГАЭС и воздушной линии электропередач Днестровская ГАЭС – Бар.
По теме: Янукович на вертолете полетел на церемонию.
Как сообщает пресс-служба Президента, церемония состоится в центральной диспетчерской ГП «НЭК «Укрэнерго» (ул. Симона Петлюры, 25). Она будет транслироваться в прямом эфире Первого национального телеканала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter