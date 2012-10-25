Янукович на вертолете полетел на церемонию

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, самолет с В.Януковичем на борту приземлился в международном аэропорту «Харьков» около 12.10. В аэропорту Президента встретили председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, харьковский городской голова Геннадий Кернес и другие.

Сразу по прибытии В.Янукович на вертолете отбыл на нефтегазоносную площадку вблизи села Веселое в Первомайском районе. Там глава государства примет участие в торжественной церемонии объявления о начале бурения газовой скважины Беляевская-400, первой поисковой газовой скважины в рамках соглашения о совместной деятельности между компаниями «Shell» и ГК «Укргаздобыча». Планируется, что в церемонии объявления начала бурения также примут участие министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, исполнительный вице-президент по вопросам геологоразведки компании «Shell» Кэрри Пауэл, руководитель компании «Shell» в Украине Грэхем Тайли, директор ГК «Укргаздобыча» Юрий Борисов.

После этого на вертолете В.Янукович вернется в Харьков. В ОАО «Турбоатом» Президент встретится с рабочими и руководством завода. После чего проведет брифинг для представителей СМИ. В завершение рабочей поездки В.Янукович примет участие в церемонии открытия реконструированного плавательного бассейна Дворца детского и юношеского творчества в Харькове.