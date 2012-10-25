Тимошенко из-за решетки выдвинула Януковичу 4 требования

Об этом говорится в обращении Ю.Тимошенко, переданном УНИАН пресс-службой “Батькивщины”.

Ю.Тимошенко отметила, что назвать эти выборы честными, независимыми, независимо от того, кто в них победит, “могут только слепые и глухие люди”. Она подчеркнула, что сегодня у власти есть три дня для того, чтобы минимизировать фальсификацию, которая идет полным ходом. “Именно поэтому я требую лично от Януковича немедленного принятия четырех безотлагательных мер, в том числе внеочередного созыва Верховной Рады”, - отметила она.

В частности, Ю.Тимошенко требует обеспечить возбуждение уголовных дел и приостановить участие в избирательной кампании всех кандидатов в депутаты по мажоритарным округам, которые осуществляли публичный подкуп избирателей за счет бюджетных и теневых средств и по которым эти факты доказаны наблюдателями и общественными организациями.

Кроме того, она требует принять решение об он-лайн наблюдения видеокамерами, установленными на избирательных участках, на весь период подсчета голосов и заполнения протоколов итогов голосования. Также, по убеждению Ю.Тимошенко, должен быть срочно изменен состав Центральной избирательной комиссии, половина мест из которого должна принадлежать оппозиционным партиям. Именно с новым составом ЦИК, отметила Ю.Тимошенко, нужно провести переголосование состава участковых и окружных избирательных комиссий, отдельно по каждому округу, предварительно лишив все фиктивные партии права участия в парламентских выборах. Ю.Тимошенко отметила, что необходимо предоставить право партиям «УДАР» и «Свобода» делегировать своих членов во все избирательные комиссии.

“Это лишь четыре шага, которые могут изменить недоверие к этим выборам на более позитивные оценки, как в Украине, так и за ее пределами. Если даже эти скромные требования будут проигнорированы, считать эти выборы честными и демократическими смогут только те, кто смирился с утверждением диктатуры в Украине”, - написала Ю.Тимошенко.