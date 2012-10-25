Тимошенко «взяла на себя смелость» дать украинцам 5 советов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме Ю.Тимошенко к украинцам, содержание которого сегодня обнародовала ее дочка Евгения Тимошенко на пресс-конференции.

«Воспользуйтесь своим правом голоса и отстраните олигархов от власти. Не дайте им ни одного голоса», - написала Ю.Тимошенко.

Кроме того, Ю.Тимошенко отметила, что предстоящие парламентские выборы - особенные. «Это не отдельный тактический бой, который вы можете позволить себе проиграть, это война, которая может завершиться или вашей победой и шансом на перемены, или вашим полным историческим поражением», - написала Ю.Тимошенко.

Экс-премьер замечает, что берет на себя смелость дать украинцам 5 советов. Первое из них – «ни одного голоса за Партию регионов». Второй совет от Ю.Тимошенко – это голосование на мажоритарном округе за единого кандидата в депутаты от оппозиции. Лидер партии «Батькивщина» отметила, что главную победу Виктор Янукович и его кланы запланировали получить на мажоритарных округах. Ю.Тимошенко отметила, что сегодня мажоритарщики от власти скупают голоса людей, однако все эти подарки закончатся сразу после выборов. «Рыбу, перед тем как поджарить и съесть, тоже кормят наживкой. Не глотайте ее – там крючок и там окончание жизни. Еще раз отмечаю, мой второй совет – проголосуйте на своем округе за единого кандидата в депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина», даже если он вам не очень нравится», - добавила Ю.Тимошенко.

Она также отметила, что сегодня украинцам пытаются навязать, что власть и оппозиция – это одно и то же. «Да, оппозиция не идеальна, не безукоризненна, она имеет изъяны. Но если бы оппозиция была такой, как правящая мафия, мы бы сидели не по тюрьмам и ссылкам, а на государственных дачах, в VIP-ложах», - отметила Ю.Тимошенко.

Поэтому третий ее совет - это просьба к журналистам и лидерам гражданского общества не способствовать распространению неправдивой информации о тождественности оппозиции и власти.

«Мой четвертый совет – не голосуйте за фальшивые оппозиционные партии», - написала Ю.Тимошенко. Она отметила, что уже вторые выборы подряд олигархия успешно создает для себя фальшивую оппозицию, которая забирает голоса доверчивых граждан, а после выборов «возвращается с вашими голосами в свою стаю».

Ю.Тимошенко отметила, что примером такой оппозиции был Сергей Тигипко и его партия «Сильная Украина». «Сегодня власть ведет несколько своих оппозиционных партий, которые имеют все шансы попасть в парламент. Не отдайте свой голос фальшивым оппозиционным партиям, даже если очень хочется и рука сама тянется, контролируйте свои руки», – написала Ю.Тимошенко.

Пятым ее советом является призыв к украинцам убедить всех своих родных, знакомых и друзей не голосовать за Партию регионов или созданную ими фальшивую оппозицию. «Это война против диктатуры, против несправедливости, которая нуждается в мобилизации каждого из вас», - написала Ю.Тимошенко.

Кроме того, она призвала всех украинцев обязательно прийти на выборы, даже тех, кто не хочет идти на участки. «Бюллетени всех, кто не придет, заполнят и бросят за Партию регионов. Найдите в себе силы, и если вас все достало, и вы все же против всех, идите на выборы и жирным крестом перечеркните свой бюллетень, испортите его, но не оставляйте свой чистый бюллетень для фальсификации», – написала Ю.Тимошенко.