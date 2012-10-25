ВАСУ переходит на особый график работы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Высшего административного суда Украины, судьи второй судебной палаты ВАСУ, которые специализируются на рассмотрении избирательных дел, а также дежурные работники аппарата ВАСУ в преддверие и день выборов будут работать в особом режиме, а именно: 9.00 27 октября 2012 года (суббота) до 6.00 28 октября 2012 года (воскресенье).

Далее суд будет работать в режиме, установленном приказом Высшего административного суда Украины № 55/О от 25.07.2012, который предусматривает работу судей второй судебной палаты и работников аппарата ВАСУ с 30 июля 2012 года и до завершения избирательного процесса с 9.00 до 24.00 ежедневно, в том числе в праздничные и нерабочие (выходные) дни.

Установление особого режима работы суда в этот период необходим для обеспечения рассмотрения избирательных споров с соблюдением сроков, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины.

Накануне выборов Высший административный суд Украины действует как суд апелляционной инстанции и пересматривает решения Киевского апелляционного административного суда в соответствии с частью шестой статьи 177 КАС Украины по делам в отношении решений, действий или бездеятельности Центральной избирательной комиссии, члена этой комиссии (кроме дел по обжалованию решения, действия или бездеятельности Центральной избирательной комиссии по установлению ею результатов выборов или всеукраинского референдума, где Высший административный суд выступает в качестве суда первой инстанции).

Особенности рассмотрения апелляционных жалоб ВАСУ по делам, связанным с избирательным процессом, определены в статье 177 КАС Украины.

Судебные решения по результатам рассмотрения дел, определенных статьями 172-175 КАСУ, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в двухдневный срок со дня их оглашения, а судебные решения, принятые до дня голосования, могут быть обжалованы не позднее чем за четыре часа до начала голосования, то есть до 4.00 28 октября 2012 года.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в двухдневный срок после окончания срока апелляционного обжалования с информированием лиц, принимающих участие по делу. Апелляционная жалоба относительно судебного решения, которое было принято до дня голосования, рассматривается не позднее чем за два часа до начала голосования.

В соответствии с КАСУ неприбытие на судебное заседание лиц, которые были поставлены в известность о дате, времени и месте рассмотрения дела, не препятствует апелляционному рассмотрению.

Суд апелляционной инстанции по результатам апелляционного рассмотрения не может возвратить дело на новое рассмотрение. Судебное решение суда апелляционной инстанции является окончательным.

В ВАСУ также обращают внимание на то, что согласно части пятой статьи 179 КАС Украины днем представления искового заявления, апелляционной жалобы является день их поступления в соответствующий суд. Сроки представления исковых заявлений и апелляционных жалоб, установленные статьями 172-177 этого Кодекса, не могут быть возобновлены. Исковые заявления, апелляционные жалобы, поданные после окончания этих сроков, суд оставляет без рассмотрения.