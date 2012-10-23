Тюремщики говорят, что где Тимошенко будет 28 октября, там и проголосует

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановский исправительной колонии и в данное время проходит курс лечения в Центральной клинической больнице «Укрзализницы» в Харькове, будет голосовать по месту пребывания в день выборов 28 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Пресс-служба ГПтС объясняет, что осужденные к лишению свободы лица голосуют на специальных избирательных участках, которые создаются в учреждениях выполнения наказаний, на основании карточки осужденного (справки), которая является документом, который удостоверяет личность избирателя.

Адресом избирателя является адрес учреждения выполнения наказаний.

Списки избирателей, которые отбывают наказание в учреждениях пенитенциарной системы, составляются членами участковых избирательных комиссий на основании информации, предоставленной учреждением выполнения наказаний.

Осужденная Ю.Тимошенко включена в списки избирателей по избирательному участку № 631375.

«Руководство Качановской исправительной колонии № 54 с официальным письмом будет обращаться к членам участковой избирательной комиссии с просьбой обеспечить право на голосование Ю.Тимошенко по местом ее пребывания, независимо от того, будет ли находиться последняя в ЦКЛ № 5 «Укрзализницы», или же в учреждении выполнения наказаний», - сказано в сообщении.

«Государственная пенитенциарная служба, - отмечает пресс-служба, - обеспечивает право на голосование каждого заключенного лица».

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко, которая проходит курс лечения в ЦКЛ «Укрзализницы» в Харькове, обратилась с письменным заявлением к руководителям больницы и колонии с просьбой обеспечить реализацию ее права проголосовать на парламентских выборах 28 октября.

Об этом 23 октября на брифинге перед харьковской больницей сообщил журналистам адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Юлия Владимировна сегодня обратилась с заявлением о том, чтобы обеспечили ее право голосовать на выборах. До настоящего времени так и непонятно, по крайней мере для нее, где она будет голосовать. Никаких сообщений, никаких приглашений ей не поступало. И нет ни одной четкой информации, где она будет реализовывать свое право на голосование на данных выборах», - сказал А.Плахотнюк.

Адвокат отметил, что защита Ю.Тимошенко также не имеет официальной информации, где экс-премьер будет голосовать.