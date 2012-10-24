От имени Тимошенко раздавали листовки против кандидата Свободы

В листовках ведется агитация от имени лидера оппозиции Юлии Тимошенко против общего кандидата от ВО "Свобода" и ВО "Батькивщина" Сидора Кизина.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Житомирской областной организации ВО "Свобода".

По данным «Свободы», задержанный автомобиль «был набит "черными агитками"против С.Кизина».

Незарегистрированные фальшивые листовки, а также агитацию одного из оппонентов С.Кизина - Владимира Кропивницкого, милиция изъяла.

Эту информацию УНИАН также подтвердили в Романовском райотделе милиции, отметив, что по этому факту правоохранители сейчас проводят проверку.

В отношении мужчины и женщины, которые перевозили листовки, составлен протокол об административном правонарушении. Задержанные дали объяснения, листовки изъяли.