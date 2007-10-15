Мороз знает, как не оказаться на политической обочине

Лидер Соцпартии Александр Мороз уверен в том, что его политическая сила в будущем усилится.

Об этом Мороз сказал в интервью "Газете по-украински", сообщает сайт СПУ.

"Мы не выходим ни из политического, ни информационного пространства, а наоборот - будем усиливать свое присутствие в нем", - сказал лидер СПУ.

При этом Мороз выразил уверенность, что после анализа избирательной кампании Соцпартия сделает надлежащие выводы из ошибок и поражения.

"Это будет нелегко, но в партии есть и достаточный кадровый ресурс, и мощный депутатский корпус в советах разного уровня, чтобы не оказаться на политической обочине", - отметил он.

Мороз также отметил, что его политическая судьба не отделима от судьбы СПУ, и только партии решать, будет ли он в дальнейшем ее возглавлять.