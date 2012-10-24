Журналисты пожаловались на "гостеприимство имени Азарова" (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В частности, в прокуратуре сообщили, что журналисты обратились в прокуратуру с заявлением на действия отдельных присутствующих на мероприятии личностей, заметив, что те препятствовали их законной профессиональной деятельности (видео). Кроме того, эти лица повредили их имущество - мобильные телефоны, на какие журналисты осуществляли видеофиксацию события.

“По результатам проверки будет принято законное решение”, - сообщили в прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу общественной организации «Общественная защита Киевщины», 20 октября броварские чиновники разбили телефоны журналистке и общественному активисту. В частности, как говорилось в сообщении, 20 октября Н.Азаров посетил Бровары, где, по официальной версии, должен был присутствовать на открытии ярмарки. Однако на ярмарке Н.Азарова не видели, вместо этого он зашел в дом культуры «Прометей» в сопровождении кандидата в депутаты от Партии регионов С.Федоренко.

Присутствующие на мероприятии люди утверждают, что там он агитировал за кандидата, отметили в пресс-службе.

В то же время встреча с премьер-министром была закрытой и журналистам попасть на нее не удалось, подчеркнули в общественной организации, добавив, что также не удалось попасть и в избирательный участок, который расположен в этом же здании, доверенным лицам нескольких кандидатов.

Один из охранников мероприятия разбил сразу два мобильных телефона, один из которых принадлежит журналистке местного Интернет-издания «Маєш право знати», а другой – активисту организации «Наступ», проинформировали в пресс-службе ГО «Общественная защита Киевщины».