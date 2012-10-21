Янукович поклонился святым мощам

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии открытия приняли участие патриарх Владимир, Президент Украины Виктор Янукович, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, премьер-министр Николай Азаров.

Выступая на церемонии, В.Янукович подчеркнул: «Мы сегодня с вами являемся участниками восстановления исторической справедливости - воссоздания подворья Свято-Пантелеймоновского Афонского монастыря».

По словам В.Януковича, духовные традиции, существовавшие ранее между Украиной и Афонским монастырем, никогда не прерывались, «и очень приятно сказать, что на сегодняшний день наши соотечественники верующие имеют возможность бывать на горе Афон и поклоняться тем мощам, которые там есть».

*** Решение о возрождении подворья Свято-Пантелеймоновского Афонского монастыря было принято 20 июля 2012 года на заседании Святого синода Украинской православной церкви Московского патриархата.

Престольный праздник подворья устанавливается в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона (27 июля/9 августа). Настоятель подворья по представлению Свято-Пантелеимонова монастыря утверждается главой УПЦ МП.

Намесником подворья духовный собор Пантелеимонова монастыря назначил иеромонаха Алексия, задача которого - организовать монастырь.

Духовником подворья назначен настоятель больничного храма в честь святителя Михаила протоиерей Роман Барановский.