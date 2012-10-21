Тигипко не прочь стать спикером ВР

Об этом он заявил в интервью «5 каналу» в субботу, отвечая на вопрос, действительно ли он хочет стать спикером.

«Есть какие-то партийные интересы. И роль спикера очень значима, поскольку он может влиять на ситуацию в парламенте», - сказал С.Тигипко.

В то же время, отметил он, здесь нужна коллективная игра. «Если будет какая-то поддержка партии в этом отношении, то и это может быть», - сказал С.Тигипко.

По его убеждению С.Тигипко, в Партии регионов очень много людей, которые хотят занять должность председателя ВР.

С.Тигипко сознался, что депутатский мандат его не особенно интересует. «На самом деле, сам по себе депутатский мандат мне не очень нужен. Я был в Верховной Раде», - сказал он.

По словам С.Тигипко, работа депутата очень тяжелая, хотя «их всех ругают». Как отметил С.Тигипко, его больше интересует прикладная работа.