Янукович откроет двор монастыря

Сегодня Президент примет участие в открытии двора Афонского Свято-Пантелеймоновского монастыря.

Сегодня в 11.45 Президент Украины Виктор Янукович примет участие в открытии двора Афонского Свято-Пантелеймоновского монастыря в Киеве. Как сообщает пресс-служба Президента, церемония пройдет на территории Александровской больницы (Свято-Михайловская церковь, ул. Шелковичная, 39/1).

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