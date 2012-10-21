Янукович откроет двор монастыря
10:19, 21 октября 2012Политика
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Сегодня Президент примет участие в открытии двора Афонского Свято-Пантелеймоновского монастыря.
Виктор Янукович сходит в церковь
Сегодня в 11.45 Президент Украины Виктор Янукович примет участие в открытии двора Афонского Свято-Пантелеймоновского монастыря в Киеве.
Как сообщает пресс-служба Президента, церемония пройдет на территории Александровской больницы (Свято-Михайловская церковь, ул. Шелковичная, 39/1).
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