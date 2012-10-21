Получить визу в Швейцарию будет легче
06:35, 21 октября 2012Политика
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Украина и Швейцария согласовали текст соглашения об упрощении визового режима.
Грищенко поделился хорошей новостью
Об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко написал на своей страничке в Twitter .
"Текст Соглашения об упрощении оформления виз мы со Швейцарией уже согласовали», - подчеркнул К.Грищенко, добавив, что документ будет подписан «во время ближайшей встречи с моим швейцарским коллегой».
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