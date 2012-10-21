Получить визу в Швейцарию будет легче

Об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко написал на своей страничке в Twitter .

"Текст Соглашения об упрощении оформления виз мы со Швейцарией уже согласовали», - подчеркнул К.Грищенко, добавив, что документ будет подписан «во время ближайшей встречи с моим швейцарским коллегой».