Получить визу в Швейцарию будет легче

06:35, 21 октября 2012
Политика
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Украина и Швейцария согласовали текст соглашения об упрощении визового режима.

Грищенко поделился хорошей новостью

Об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко написал на своей страничке в Twitter .

"Текст Соглашения об упрощении оформления виз мы со Швейцарией уже согласовали», - подчеркнул К.Грищенко, добавив, что документ будет подписан «во время ближайшей встречи с моим швейцарским коллегой».

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