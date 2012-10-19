Яценюк объяснил, почему на подписании соглашения поставили табличку с именем Кличко
ОО «Батькивщина» и ВО «Свобода» приглашали лидера УДАРа Виталия Кличко на подписание соглашения о создании коалиции в будущем парламенте, но он не пришел.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время церемонии подписания соглашения сообщил председатель совета ОО Арсений Яценюк, отвечая на вопрос, почему нет В.Кличко.
«Мы и официально отправляли это соглашение, и неофициально отправляли. Это досадно, что с нами нет Виталия», - сказал А.Яценюк.
В то же время он выразил надежду, что УДАР все-таки присоединится к новой коалиции.
«Я искренне надеюсь, что если не вся фракция, то часть фракции УДАР присоединится к коалиции», - сказал А.Яценюк.
Он напомнил, что «Батькивщина» сняла своих некоторых мажоритарщиков в пользу мажоритарщиков от УДАРа, и основным условием этого было присоединение к новой демократической коалиции в новом составе парламента. «Сегодня начинается процесс подписания этого соглашения кандидатами-мажоритарщиками, чтобы украинцы знали, что ожидать от этих кандидатов», - сказал А.Яценюк.
Отвечая на вопрос, что все-таки означает табличка с именем лидера УДАРа на столе, где подписывается соглашение, А.Яценюк сказал: «Это означает то, что мы его ждем».
В свою очередь первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов сказал, что оппозиционные силы будут ждать присоединения УДАРа к коалиции.
«Мы и сейчас ждем не часть, а всю партию УДАР. Нельзя скрывать свою позицию до конца избирательной кампании», - сказал он.