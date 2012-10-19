Яценюк объяснил, почему на подписании соглашения поставили табличку с именем Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время церемонии подписания соглашения сообщил председатель совета ОО Арсений Яценюк, отвечая на вопрос, почему нет В.Кличко.

«Мы и официально отправляли это соглашение, и неофициально отправляли. Это досадно, что с нами нет Виталия», - сказал А.Яценюк.

В то же время он выразил надежду, что УДАР все-таки присоединится к новой коалиции.

«Я искренне надеюсь, что если не вся фракция, то часть фракции УДАР присоединится к коалиции», - сказал А.Яценюк.

Он напомнил, что «Батькивщина» сняла своих некоторых мажоритарщиков в пользу мажоритарщиков от УДАРа, и основным условием этого было присоединение к новой демократической коалиции в новом составе парламента. «Сегодня начинается процесс подписания этого соглашения кандидатами-мажоритарщиками, чтобы украинцы знали, что ожидать от этих кандидатов», - сказал А.Яценюк.

Отвечая на вопрос, что все-таки означает табличка с именем лидера УДАРа на столе, где подписывается соглашение, А.Яценюк сказал: «Это означает то, что мы его ждем».

В свою очередь первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов сказал, что оппозиционные силы будут ждать присоединения УДАРа к коалиции.

«Мы и сейчас ждем не часть, а всю партию УДАР. Нельзя скрывать свою позицию до конца избирательной кампании», - сказал он.