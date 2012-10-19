Тягнибоку кажется, что Кличко станет самым большим разочарованием выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок заявил сегодня во время подписания соглашения с Объединенной оппозицией «Батькивщина» о создании коалиции в новой Верховной Раде.

О.Тягнибок отметил, что ОО «Батькивщина» и «Свобода» будут ждать «УДАР» в коалиции. «Ждать будем, но что-то у меня складывается впечатление, что для многих украинцев Кличко станет самым большим разочарованием этой избирательной кампании», - сказал О.Тягнибок.

Отвечая на вопрос журналистов, почему, О.Тягнибок ответил: «Потому что».