Тягнибоку кажется, что Кличко станет самым большим разочарованием выборов
13:20, 19 октября 2012Политика
8140
Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок не исключает, что Виталий Кличко и его партия «УДАР» станут самым большим разочарованием украинцев по итогам этих выборов.
Отвечая на вопрос журналистов, почему, О.Тягнибок ответил: «Потому что»
Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок заявил сегодня во время подписания соглашения с Объединенной оппозицией «Батькивщина» о создании коалиции в новой Верховной Раде.
О.Тягнибок отметил, что ОО «Батькивщина» и «Свобода» будут ждать «УДАР» в коалиции. «Ждать будем, но что-то у меня складывается впечатление, что для многих украинцев Кличко станет самым большим разочарованием этой избирательной кампании», - сказал О.Тягнибок.
Отвечая на вопрос журналистов, почему, О.Тягнибок ответил: «Потому что».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter