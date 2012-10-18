Фракция БЮТа требует от КС признать неконституционным «языковой» закон

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”, соответствующее обращение в КС подписали 67 народных депутатов - членов фракции.

По мнению субъекта конституционного представления, «положения Закона Украины № 5029-VI не отвечают Конституции Украины, которая является выражением суверенной воли Украинского народа – граждан Украины всех национальностей».

В своем обращении к Конституционному Суду народные депутаты предоставили перечень норм закона, не отвечающих Конституции Украины, и прямо противоречащих целому ряду ее положений.

В частности, депутаты указали на то, что закон является дискриминационным по отношению к языкам меньшинств, компактно проживающим на территории Украины, но по неизвестным причинам не включенным в закон о языках, который дает перечень всего 18 языков меньшинств.

В обращении депутаты отметили: «В соответствии с Конституцией Украины при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, пола, этнического и социального происхождения».

Кроме того, как отмечается в обращении, Конституция Украины и действующее законодательство Украины о национальных меньшинствах, международные договоры, к которым присоединилась Украина, гарантируют свободное развитие, использование и защиту всех языков национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Таким образом, принятый закон о языках противоречит международным соглашениям, которые ратифицировала Украина.

Депутаты также отметили, что в соответствии с Конституцией Украины, порядок применения языков определяется исключительно законом, а не решениями органов местного самоуправления, как предусмотрено новопринятым законом о языках.

«Согласно Конституции Украины как государствообразующему акту Украинского народа государственным языком в Украине является украинский язык. Положения Конституции Украины обязывают применять государственный – украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, в работе и в делопроизводстве и т.п. органов государственной власти, представительского и органов местного самоуправления, а также в учебном процессе в государственных и коммунальных учебных заведениях Украины», - говорится в обращении.

В целом, из контекста положений статьи 14 Закона о языках усматривается предоставление возможности доминирования регионального языка, то есть русского, над государственным, а украинский язык приобретает второстепенное значение.

Исходя из Закона Украины „О Конституционном Суде Украины“ задачей Конституционного Суда Украины является гарантирование верховенства Конституции Украины как Основного Закона государства на всей территории Украины. Именно поэтому содержание решений Конституционного Суда Украины и его правовые позиции должны быть направлены на неуклонное соблюдение духа и буквы нормативных положений Конституции Украины.

Депутаты фракции убеждены, не может быть исключений, в частности относительно статуса и роли украинского языка как языка государствообразующей нации.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада Украины приняла закон "О принципах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, не менее чем 10% жителей которых говорят на этом языке.

10 августа закон «О принципах государственной языковой политики» вступил в силу.

При этом Президент Виктор Янукович 8 августа сразу после подписания данного резонансного закона создал рабочую группу по его доработке.