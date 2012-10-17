Депутаты просят КС оценить конституционность языкового закона

Об этом сообщает пресс-служба КС.

Конституционные представления поступили 16 октября.

В частности, 51 депутат просит проверить соответствие Конституции Украины (конституционности) Закона «О принципах государственной языковой политики» от 3 июля 2012 года №5029–VI в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

Второе представление касается и соответствия Конституции в целом статей данного закона.

Представления находятся на проработке в Секретариате КСУ

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада Украины приняла закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, где не менее 10% жителей которых говорят на этом языке.

10 августа закон «О принципах государственной языковой политики» вступил в силу.

При этом Президент Виктор Янукович 8 августа сразу после подписания данного резонансного закона создал рабочую группу по его доработке.