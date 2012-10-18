Янукович сказал местным властям искать иностранные инвестиции

Важным направлением привлечения в Украину инвестиций является международное межрегиональное сотрудничество, поэтому местные власти должны приложить все усилия для поиска оптимальных механизмов развития этого взаимодействия.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время открытия Международного инвестиционного саммита в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В этой связи он отметил положительный опыт такого сотрудничества Украины с Российской Федерацией и напомнил о работе подкомиссии по вопросам межрегионального и пограничного сотрудничества Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Украина и Россия, напомнил В.Янукович, также реализуют Программу межрегионального и пограничного сотрудничества на 2011-2016 годы, вдоль границы наших стран выстраивается система отраслевых и многофункциональных кластеров, проводятся традиционные межрегиональные экономические форумы под патронатом глав двух держав.

«Надеюсь, что благодаря активной позиции руководителей украинских регионов и представителей иностранного дипломатического корпуса этот опыт будет распространен и на наше двустороннее сотрудничество с другими странами-партнерами», - сказал В.Янукович.