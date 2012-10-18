Янукович прибыл на донецкий саммит со старшим сыном и Ахметовым

Как передает корреспондент УНИАН, В.Янукович прибыл на заседание в сопровождении народного депутата Украины, бизнесмена Рината Ахметова, своего старшего сына, бизнесмена Александра Януковича и руководителей области.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор Янукович находится с рабочей поездкой в Донецкой области. Глава государства примет участие в работе V Международного инвестиционного саммита в Донецке и посетит Енакиево.

По сообщению пресс-службы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, в Енакиево В.Янукович примет участие в церемонии открытия строительной площадки новой воздушно-распределительной установки «ВРУ-1400», которую компания Air Liquide начнет возводить на базе Енакиевского металлургического завода. В рамках программы мероприятия состоится торжественная закладка первого камня новой установки.