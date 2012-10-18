Янукович едет на малую Родину

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Аккредитацию представителей СМИ проводит Управление информационной политики и по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации по телефонам: (062) 340-35-26, (062) 340-35-27.

По информации пресс-службы ОГА, глава государства примет участие в работе V Международного инвестиционного саммита в Донецке и посетит Енакиево.

По сообщению пресс-службы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, в Енакиево В.Янукович примет участие в церемонии открытия строительной площадки новой воздушно-распределительной установки «ПРУ-1400», которую компания Air Liquide начнет возводить на базе Енакиевского металлургического завода. В рамках программы мероприятия состоится торжественная закладка первого камня новой установки.