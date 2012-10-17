Киевских малышей привлекают к изучению истории рода

В Киеве началось вручение воспитанникам детсадов Святошинского и Оболонского районов книг-альбомов «Рости, моє деревце, з міцного коріння» и национальных флагов Украины.

Акция проходит по инициативе оппозиционного депутата Александра Третьякова, сообщают в пресс-службе народного депутата.

Книгу получили уже около 5 тысяч маленьких киевлян.

Благодаря книге-альбому дети смогут узнать о своем происхождении, близких родственников, вести календарь семейных праздников. «Надеюсь, эта книга поможет пробудить в наших детях интерес к истории своего рода, а самым младшим будет просто приятно проводить самостоятельные открытия, расспрашивая всех, кто входит в такой важный для ребенка круг семьи», - отмечает в поздравительной открытке политик.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по столичному округу №218, в который входят части Святошинского и Оболонского районов.