Евро на межбанке дальше растет

В среду, 17 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1550/8,1650, к 12:00 сузился спрэд - 8,1560/8,1615. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,1600/8,1640 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2648/53, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2648/52. К закрытию торгов цены повысились - 0,2649/53. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7200 (-0,2000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3055/1,3130.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6855/10,7005, к 12:00 цены понизились - 10,6815/10,6925. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх - 10,7070/10,7165.